Abfahrtssaison auf der großen Leinwand

Am 23. Oktober startet mit „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ eine packende Doku über die Welt des Abfahrtssports im Kino. Der Film zeigt die Saison der besten Skifahrer hautnah – und mit etwas Glück sehen Sie bereits vorab den Film in den Kinos!
Regisseur Gerald Salmina begleitet die weltbesten Abfahrer durch eine Saison voller Extremsituationen. Auf Strecken wie Kitzbühel oder Wengen entscheiden Sekunden über Triumph oder Tragödie. Die Kamera zeigt nicht nur die Rennen, sondern auch die persönlichen Geschichten hinter den Athleten.
Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Cyprien Sarrazin kämpft nach einem schweren Sturz um sein Comeback, Justin Murisier überrascht mit einem Sieg auf der Birds Of Prey. Marco Odermatt verfolgt seinen Kindheitstraum, während Vincent Kriechmayr bei der Heim-WM zur Silbermedaille fährt. Der Film zeigt, wie viel Mut und mentale Stärke dieser Sport verlangt.
Die Dokumentation lässt Zuschauer die Höhen und Tiefen der Saison 2024/25 miterleben – mit tiefen Einblicken in das Seelenleben der Athleten, ihrer Familien und Trainer. Ein Film, der die Faszination des Abfahrtssports neu beleuchtet.
