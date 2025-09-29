Abfahrtssaison auf der großen Leinwand

Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit

Cyprien Sarrazin kämpft nach einem schweren Sturz um sein Comeback, Justin Murisier überrascht mit einem Sieg auf der Birds Of Prey. Marco Odermatt verfolgt seinen Kindheitstraum, während Vincent Kriechmayr bei der Heim-WM zur Silbermedaille fährt. Der Film zeigt, wie viel Mut und mentale Stärke dieser Sport verlangt.