Abfahrtssaison auf der großen Leinwand

29.09.2025 18:29

Am 23. Oktober startet mit „Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough“ eine packende Doku über die Welt des Abfahrtssports im Kino. Der Film zeigt die Saison der besten Skifahrer hautnah – und mit etwas Glück sehen Sie bereits vorab den Film in den Kinos!

Regisseur Gerald Salmina begleitet die weltbesten Abfahrer durch eine Saison voller Extremsituationen. Auf Strecken wie Kitzbühel oder Wengen entscheiden Sekunden über Triumph oder Tragödie. Die Kamera zeigt nicht nur die Rennen, sondern auch die persönlichen Geschichten hinter den Athleten.

„Downhill Skiers“
Einfühlsame & spektakuläre Doku über Abfahrtssport
28.08.2025

Ein Film über Mut, Isolation und stille Verbundenheit
Cyprien Sarrazin kämpft nach einem schweren Sturz um sein Comeback, Justin Murisier überrascht mit einem Sieg auf der Birds Of Prey. Marco Odermatt verfolgt seinen Kindheitstraum, während Vincent Kriechmayr bei der Heim-WM zur Silbermedaille fährt. Der Film zeigt, wie viel Mut und mentale Stärke dieser Sport verlangt.

Die Dokumentation lässt Zuschauer die Höhen und Tiefen der Saison 2024/25 miterleben – mit tiefen Einblicken in das Seelenleben der Athleten, ihrer Familien und Trainer. Ein Film, der die Faszination des Abfahrtssports neu beleuchtet.

Die Kronen Zeitung verlost anlässlich des Kinostarts am 23. Oktober tolle Preise. Zu gewinnen gibt es 

  • 30 × 2 Tickets für die Premiere am 13. Oktober im Gartenbaukino Wien
  • 30 × 2 Tickets für Previews im Cineplexx Pasching am 15.10., Graz Cineplexx am 20.10. & in der Klagenfurt Cinecity am 18.10
  • 20 × 2 Tickets für Previews in St. Pölten am 14.10. im Hollywood Megaplex, im Salzburg Cineplexx am 16.10., Innsbruck Metropol & Cineplexx 22.10. & Hohenems CX am 23.10.
  • 20 × 2 Kinogutscheine

Obendrauf gibt es auch noch ein paar Ski mit Bindung von „Head“ im Gesamtwert von 800 Euro zu gewinnen!

 Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6.10., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

