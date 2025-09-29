Beim Baumschneiden von Leiter gestürzt: Mann tot!

Sportclub reagiert: Weinstabl nicht mehr Trainer
Einvernehmliches Ende
Schrecklicher Arbeitsunfall am Montag in Tirol! Ein 74-Jähriger stürzte beim Baumschneiden von der Leiter und krachte auf den Asphalt. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.
Der Einheimische war am Montagvormittag in Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) mit dem Schneiden von Bäumen beschäftigt. Dabei stand der 74-Jährige auf einer Ausziehleiter.
Trotz Reanimation verstorben
Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann plötzlich von der Leiter auf eine Asphaltfläche. Der Sturz endete fatal. „Reanimationsmaßnahmen verliefen negativ“, heißt es seitens der Polizei. Der Tiroler starb an seinen schweren Verletzungen.
