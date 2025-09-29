Vorteilswelt
Wie verhext

Bitter! ÖFB-Star Gernot Trauner fällt lange aus

Fußball International
29.09.2025 18:20
Gernot Trauner
Gernot Trauner(Bild: GEPA)

Es ist wie verhext, Gernot Trauner wird nicht und nicht fit – der ÖFB-Teamverteidiger, der seit Anfang Juni an Achillessehnenproblemen laboriert, wird heuer ziemlich sicher nicht mehr für Österreich auflaufen können!

Diese bittere Kunde machte Teamchef-Assistent Lars Kornetka bei der Bekanntgabe des ÖFB-Kaders für die anstehenden WM-Quali-Partien gegen San Marino (daheim) und Rumänien (auswärts) am Montag öffentlich.

Gernot Trauner
Gernot Trauner(Bild: GEPA)

Verletzungsmisere
„Mein Wissensstand zu Gernot ist, dass er dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr für uns auflaufen wird“, so Kornetka über den Feyenoord-Rotterdam-Routinier.

Gernot Trauner
Gernot Trauner(Bild: GEPA)

Sein bisher letztes Pflichtspiel absolvierte der 33-Jährige am 18. Mai 2025 im Dress von Feyenoord, am letzten Spieltag der vorigen Saison von Hollands Ehrendivision. Kurz vor dem WM-Quali-Hinspiel Österreichs gegen San Marino begann dann Trauners Verletzungsmisere …

Ähnliche Themen
San MarinoRumänien
ÖFB
