Bitter! ÖFB-Star Gernot Trauner fällt lange aus

Es ist wie verhext, Gernot Trauner wird nicht und nicht fit – der ÖFB-Teamverteidiger, der seit Anfang Juni an Achillessehnenproblemen laboriert, wird heuer ziemlich sicher nicht mehr für Österreich auflaufen können!
Diese bittere Kunde machte Teamchef-Assistent Lars Kornetka bei der Bekanntgabe des ÖFB-Kaders für die anstehenden WM-Quali-Partien gegen San Marino (daheim) und Rumänien (auswärts) am Montag öffentlich.
Verletzungsmisere
„Mein Wissensstand zu Gernot ist, dass er dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr für uns auflaufen wird“, so Kornetka über den Feyenoord-Rotterdam-Routinier.
Sein bisher letztes Pflichtspiel absolvierte der 33-Jährige am 18. Mai 2025 im Dress von Feyenoord, am letzten Spieltag der vorigen Saison von Hollands Ehrendivision. Kurz vor dem WM-Quali-Hinspiel Österreichs gegen San Marino begann dann Trauners Verletzungsmisere …
