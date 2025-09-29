Freispruch für vermeintlichen „Po-Trommler“

Am Ende blieb wenig Belastbares

Wenig später habe der Angeklagte dann der Frau in einer Sprachnachricht nicht nur mit Steinen gedroht, sondern sogar mit ihrem Tod. Der Staatsanwalt fühlt sich daher während der Verhandlung verpflichtet, den Strafantrag auszuweiten. Doch der entscheidende Beweis fehlt. Die Frau erklärt: „Mein Handy ist kaputt und deshalb gibt es auch keine Aufzeichnungen mehr.“ Zwar habe sie inzwischen ein neues Gerät, das die alten Daten eigentlich übernehmen müsste – doch zeigen will sie es nicht. So bleibt am Ende viel Behauptung gegen wenig Belastbares. Der Richter äußert erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin. Das Urteil: „Der Angeklagte wird vom Vorwurf der gefährlichen Drohung freigesprochen.“