Sexy Dessous-Shooting

Emily Ratajkowski sorgt für einen heißen Herbst

Society International
29.09.2025 17:00
Emily Ratajkowski zeigt ihre Hammerkurven derzeit in sexy Dessous.
Emily Ratajkowski zeigt ihre Hammerkurven derzeit in sexy Dessous.

Emily Ratajkowski macht das, wofür sie ihre Fans lieben: Sie rekelt sich mal wieder in knappen Dessous. So viel ist also fix: Der Herbst wird heuer ganz besonders heiß!

Die Model-Schönheit ist das neue Testimonial für die Dessous-Marke Lounge. Auf Instagram veröffentlichte Ratajkowski gleich zwei Bilder, die aus der neuen Kampagne stammen. 

Ratajkowski in einem Hauch von Spitze
Auf einem Bild hat es sich die 34-Jährige auf einem mit weißen Laken bezogenen Bett bequem gemacht und trägt dabei nur einen pinken Hauch von Nichts, Spitze und Blütenstickereien. Auf dem zweiten Bild rekelt sich sexy Emily in einer ähnlichen Pose am Boden und trägt ein dunkelbraunes Ensemble, das nicht minder aufregend ist.

Emily Ratajkowski veröffentlichte zwei Motive der Lounge-Kampagne auf Instagram:

„Sexiness hat nichts damit zu tun, was jemand anderes sieht. Es geht darum, wie ich mich fühle“, unterstrich Ratajkowski vom Modemagazin „WWD“ auf die neue Kampagne angesprochen. 

Vor allem aber wolle sie sich nicht in eine Schublade stecken lassen. „Ich bin Mutter, ich bin Schriftstellerin, ich liebe Mode. Ich schlüpfe jeden Tag in ein Dutzend verschiedene Rollen.“

Model verführt mit „Emily Edit“
Deshalb sei diese Kampagne etwas ganz Besonderes für sie. „Ich finde es toll, dass Lounge die Vielseitigkeit von Frauen erkennt“, erklärte sie. Die Marke Lounge stehe nämlich dafür, Kleidung zu präsentieren, die Sinnlichkeit mit Funktionalität und Vielseitigkeit in Einklang bringt.

Ratajkowski entwarf mit Lounge zudem ihre „Emily Edit“, ausgewählte Stücke, zu denen etwa ein Wildleder-Blazer und passende Shorts gehören, aber auch noch weitere, aufregende Stücke.

„Was mich an Lounge wirklich angezogen hat, war ihre Authentizität. Ich finde es erstaunlich, wie stark die Marke gewachsen ist, und ich liebe es, wie persönlich sich das Unternehmen immer noch anfühlt“, schwärmte die 34-Jährige über die Zusammenarbeit.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
