Emily Ratajkowski sorgt für einen heißen Herbst

Ratajkowski in einem Hauch von Spitze

Auf einem Bild hat es sich die 34-Jährige auf einem mit weißen Laken bezogenen Bett bequem gemacht und trägt dabei nur einen pinken Hauch von Nichts, Spitze und Blütenstickereien. Auf dem zweiten Bild rekelt sich sexy Emily in einer ähnlichen Pose am Boden und trägt ein dunkelbraunes Ensemble, das nicht minder aufregend ist.