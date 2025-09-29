Jaguar-Land-Rover-Werke kommen wieder ins Rollen

Ein schwerwiegender Cyberangriff im September legte die Produktion des britischen Automobilherstellers Jaguar Land Rover still. Nun soll diese wieder angefahren werden, erklärt der Konzern am Montag.
Anfang September hatte der Automobilkonzern Jaguar Land Rover einen Cyberangriff vermeldet, woraufhin die Produktion in den britischen Werken vorerst eingestellt wurde. Das Unternehmen ging davon aus, dass im Zuge der Attacke auf zahlreiche Daten zugegriffen worden war.
Vergangenen Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch weiter ausgesetzt bleibe.
Am Montag erklärte der Autobauer nun, dass „einige Sektionen der Produktion wieder aufgenommen werden“. Dies geschehe „in den kommenden Tagen“ und in enger Zusammenarbeit mit Cybersicherheitsspezialisten, dem nationalen Cybersicherheitszentrum der britischen Regierung und den Strafverfolgungsbehörden, damit ein sicherer Neustart gewährleistet werden kann.
Luxusbranche im Visier– Staat hilft Jaguar Land Rover
Jaguar gehört genauso wie Land Rover zur indischen Unternehmensgruppe Tata Motors und wird im Zuge der Hacker-Attacke von der britischen Regierung mit einer Kreditgarantie in Milliardenhöhe unterstützt. Damit sollen Arbeitsplätze im Land gesichert und Zulieferer abgefangen werden.
In Großbritannien ist es jüngst vermehrt zu Cyberangriffen auf Luxusmarken und Einzelhändler gekommen. Zu Opfern wurden etwa das Luxuskaufhaus Harrods, die Lebensmittelkette Co-op und Marks & Spencer. Das letztgenannte Einzelhandelsunternehmen schätzt beispielsweise, dass der Hackerangriff und die damit verbundenen Ausfälle der Onlinedienste die Gewinne im laufenden Jahr um rund 300 Millionen Pfund (rund 344 Millionen Euro) reduzieren wird.
