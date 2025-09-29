Jaguar-Land-Rover-Werke kommen wieder ins Rollen

Vergangenen Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch weiter ausgesetzt bleibe.

Am Montag erklärte der Autobauer nun, dass „einige Sektionen der Produktion wieder aufgenommen werden“. Dies geschehe „in den kommenden Tagen“ und in enger Zusammenarbeit mit Cybersicherheitsspezialisten, dem nationalen Cybersicherheitszentrum der britischen Regierung und den Strafverfolgungsbehörden, damit ein sicherer Neustart gewährleistet werden kann.