21-Jährige nach Wiesn-Besuch in Gebüsch gezerrt

Schon fast 200 Frauen suchten Hilfe

Auch die Anlaufstelle „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ verzeichnet einen Anstieg der Hilfesuchenden. In der ersten Festwoche nutzten 197 Frauen und Mädchen das Angebot – im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 181. In zwölf Fällen suchten Betroffene Unterstützung, nachdem sie sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren hatten. In sechs Fällen bestand der Verdacht, dass K.-o.-Tropfen verabreicht worden waren.