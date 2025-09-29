15 Jahre Peter Eckl: Der Mann, der die Fivers lebt

Immer wieder holt Peter Eckl das Beste aus seiner Mannschaft heraus. Im fünften Wiener-Gemeindebezirk ist der langjährige Fivers-Coach nicht wegzudenken. In „Handball – Das Magazin“ spricht er über seinen Traumjob bei seiner ewigen Liebe. Wir haben zumindest nachgefragt, was passieren muss, damit er sich für eine neue Aufgabe entscheidet!