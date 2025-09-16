Huch! J.Lo sieht plötzlich aus wie Gwen Stefani

„Wieso postet sie ein Foto von Gwen Stefani?“ Auf ihrem Instagram-Profil sorgte Jennifer Lopez bei einigen ihrer Fans mit drei Schnappschüssen für Verwechslungs-Verwirrungen.
Denn auf den Fotos trägt J.Lo eine platinblonde Perücke mit knallrotem Lippenstift. Es sind Aufnahmen von hinter den Kulissen und zeigen sie in ihrer Rolle als die Hollywood-Diva Ingrid Luna in ihrem neuen Film „Kiss of the Spider Woman“.
„Oh mein Gott!“
Dazu schrieb sie: „Es fühlte sich an, als würde ich durch das goldene Zeitalter des Kinos tanzen – mit allem Glitzer und Glamour ... Eine Zeitreise hat noch niemals so viel Spaß gemacht!“
Sehen Sie hier das Posting von Jennifer Lopez, das bei ihren Fans für so viel Verwirrung gesorgt hat:
Wegen ihrer Ähnlichkeit zur No-Doubt-Sängerin ließ sich auch Jennifers Musik-Kollegin Natasha Bedingfield zu einem Kommentar verleiten: „Oh mein Gott, du siehst aus wie Gwen. Liebe dich, Schwester!“
Affleck produziert Musicalfilm
Der am 10. Oktober in amerikanischen Kinos anlaufende Film basiert auf einem Roman von Manuel Puig aus dem Jahr 1976. Lopez spielt Ingrid Luna, die Tänzerin in einem Hollywood Musical, die es nur in der Fantasie eines inhaftierten Haar-Stylisten namens Luis gibt.
Produziert wird der Film ausgerechnet von ihrem Ex-Mann Ben Affleck und dessen Kumpel Matt Damon.
