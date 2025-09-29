Marc Terenzi macht bei „Promi Big Brother“ mit

Terenzi sieht „Promi Big Brother“ selbst als Neuanfang. „Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin“, sagte er in einem Sat.1-Interview. „Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat.“ Unter anderem hat er ein Eiscafé auf Mallorca eröffnet.