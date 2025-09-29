Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SatansBratan dabei

Marc Terenzi macht bei „Promi Big Brother“ mit

Society International
29.09.2025 09:51
Marc Terenzi will nach privaten Höhen und Tiefen bei „Promi Big Brother“ einen Neustart machen.
Marc Terenzi will nach privaten Höhen und Tiefen bei „Promi Big Brother“ einen Neustart machen.(Bild: Joyn/Marc Rehbeck)

Marc Terenzi wagt nach turbulenten Zeiten einen Neuanfang und zieht in das „Promi Big Brother“-Haus. Der 47-Jährige gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel, wie Sat.1 am Montag bekannt gab. Das Reality-Format beginnt am 6. Oktober (20.15 Uhr, Sat.1). Zudem gibt es schon ab 4. Oktober einen 24-Stunden-Livestream. 

0 Kommentare

Für Terenzi, einst Mitglied der Boygroup Natural und Ehemann von Sarah Connor, soll es die Rückkehr ins Reality-TV werden. 2017 gewann der Sänger, der in den USA geboren wurde, das RTL-Dschungelcamp. Dort hatte er sich mit einem Sprach-Mischmasch zum Publikumsliebling gemausert („The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten“).

Neuanfang nach Höhen und Tiefen
Zuletzt erlebte Terenzi privat einige Höhen und Tiefen. 2022 kam er mit Moderatorin Verena Kerth zusammen, 2023 machte er ihr einen Heiratsantrag. 2024 gab das Paar die Trennung bekannt, 2025 trafen sich beide wieder vor Gericht und Terenzi wurde vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an Kerth freigesprochen. Nach Angaben von Sat.1 hat er zudem einen Klinikaufenthalt für Entzug und psychische Gesundheit hinter sich.

Neben Marc Terenzi ziehen unter anderem auch Pinar Sevim, Paco Herb, Doreen Dietel und ...
Neben Marc Terenzi ziehen unter anderem auch Pinar Sevim, Paco Herb, Doreen Dietel und Ex-„Forsthaus Rampensau“-Bewohner SatansBratan ein.(Bild: Joyn/Marc Rehbeck)

  Terenzi sieht „Promi Big Brother“ selbst als Neuanfang. „Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin“, sagte er in einem Sat.1-Interview. „Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat.“ Unter anderem hat er ein Eiscafé auf Mallorca eröffnet.

Lesen Sie auch:
Marc Terenzi erhielt eine schockierende Diagnose. Sein Leben hat er bereits umgekrempelt, jetzt ...
„Zu viel gesoffen“
Schockdiagnose für Marc Terenzi: „Dann sterbe ich“
07.03.2025
Eine Sorge weniger
Verfahren gegen Sänger Marc Terenzi eingestellt
09.04.2025

Auch SatansBratan dabei
Neben dem Sänger gab Sat.1 weitere „Promi Big Brother“-Bewohner bekannt. Im von Kameras dauerüberwachten Haus in Köln beziehen demnach auch noch Schauspielerin Doreen Dietel („Dahoam is Dahoam“), Reality-Größe Paco Herb („Love Island“), TV-Sternchen Pinar Sevim („Die Teenie-WG“) und der Wiener TikToker SatansBratan für einige Zeit Schlafplätze. Weitere Mitglieder der Promi-Wohngemeinschaft waren schon zuvor verraten worden, etwa Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold und Schlagersänger Achim Petry.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Society International
„Müssen Nein sagen“
Prominente Unterstützung für die Gaza-Hilfsflotte
SatansBratan dabei
Marc Terenzi macht bei „Promi Big Brother“ mit
Gsundheitsprobleme!
Sorge um Dolly Parton: Sängerin verschiebt Shows
Krone Plus Logo
Glamour-Clan
Beckhams: Warum der älteste Sohn Kontakt abbrach
Sooo romantisch!
Selena Gomez hat heimlich ihren Benny geheiratet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf