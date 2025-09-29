Nach Massen-Crash flatterten Euroscheine aus Lkw

Dutzende Feuerwehrleute waren – wie berichtet – am vergangenen Freitag in die Röhre auf der S 1 gerast, um ihren Kameraden Beistand zu leisten. Am Einsatzort stellte sich für die Löschtrupps aus Brunn, Perchtoldsdorf, Wiener Neudorf und auch der Wiener Berufsfeuerwehr rasch die Dimensionen des herausfordernden Unfalls heraus – denn insgesamt waren vier Sattelkraftfahrzeuge bei einem Unfall ineinander gekracht. Zum Einsatz „Fahrzeugbrand groß“ und der – laut ASFINAG – folgenden sechsstündigen Sperre Richtung Schwechat war es gekommen, weil wegen erster Rauchentwicklung eine größere Katastrophe im Raum stand.