Mit 58 Jahren! Papa von Romelu Lukaku gestorben

Trauer und Bestürzung in der großen Fußball-Familie Belgiens, man hält inne und trauert gemeinsam mit zwei (Ex-)Teamspielern der „Roten Teufel“: Im Alter von gerade einmal 58 Jahren ist mit Roger Lukaku der Vater von Napoli-Stürmer Romelu Lukaku und des langjährigen Lazio-Verteidigers Jordan Lukaku verstorben!
Im Gegensatz zu seinen Söhnen war Roger Lukaku zwar nie für Belgien im Einsatz, aber für sein Geburtsland Kongo (bzw. Zaïre, wie das Land zwischen 1971 und 1997 offiziell hieß) absolvierte er elf Länderspiele, in denen er sechs Tore schoss.
„Die Tränen fließen in Strömen!“
Im Jahr 1990 war Lukaku Senior nach Belgien gekommen, wo er auf höchster Ebene u.a. für Seraing, Germinal Ekeren, KV Mechelen und KV Oostende in 135 Spielen 47 Tore anschrieb. Ein Jahr verbrachte der Mittelstürmer auch in der Türkei bei Gençlerbirligi.
Romelu Lukaku verabschiedete sich in den Sozialen Medien rührend von seinem Vater als einem Mann, „der mir alles beigebracht hat, was ich heute weiß“. Das Leben werde ohne ihn nie mehr so sein, wie es war – er selbst werde nie mehr derselbe sein. „Die Tränen fließen in Strömen, doch Gott wird mir die Kraft geben, wieder aufzustehen. Danke für alles!“
