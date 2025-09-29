Mit 58 Jahren! Papa von Romelu Lukaku gestorben

Romelu Lukaku verabschiedete sich in den Sozialen Medien rührend von seinem Vater als einem Mann, „der mir alles beigebracht hat, was ich heute weiß“. Das Leben werde ohne ihn nie mehr so sein, wie es war – er selbst werde nie mehr derselbe sein. „Die Tränen fließen in Strömen, doch Gott wird mir die Kraft geben, wieder aufzustehen. Danke für alles!“