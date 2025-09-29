Das größte Feierbiest? Natürlich der Wiener

Auf der Siegerpressekonferenz nach dem Ryder Cup in New York sagte Tyrrell Hatton auf die Frage, wer das größte Feierbiest in Europas Team sei: „Sepp! Sepp wird ungeschlagen bleiben.“ Justin Rose nickte: „Sepp, ohne Frage!“ Österreichs Golfstar Sepp Straka hat mit seinem zweiten Ryder Cup-Sieg nun auch Legende Tiger Woods überholt. Sein Ex-Trainer Claude Grenier war von der aggressiven Atmosphäre entsetzt.