Das größte Feierbiest? Natürlich der Wiener
„Weiß es nicht mehr“
Auf der Siegerpressekonferenz nach dem Ryder Cup in New York sagte Tyrrell Hatton auf die Frage, wer das größte Feierbiest in Europas Team sei: „Sepp! Sepp wird ungeschlagen bleiben.“ Justin Rose nickte: „Sepp, ohne Frage!“ Österreichs Golfstar Sepp Straka hat mit seinem zweiten Ryder Cup-Sieg nun auch Legende Tiger Woods überholt. Sein Ex-Trainer Claude Grenier war von der aggressiven Atmosphäre entsetzt.
Sepp lachte zum Feierbiest-Thema: „In Rom war ich ganz gut drauf, aber das war vor den zwei Kindern. Und ich glaube, der Tyrrell hat mich geschlagen. Er kann sich nur nicht mehr daran erinnern.“
Kommentare
