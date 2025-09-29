US-Rapper Snoop Dogg erneut bei Olympia im Einsatz

Rapper soll erneut für hohe TV-Quote sorgen

Das ließ sich der US-Sender aber auch einiges kosten. Snoop Dogg soll pro Tag rund 500.000 Dollar bekommen haben, für 16 Tage Olympia waren das allein acht Millionen Dollar. Zusätzlich soll er noch eine Gage und eine TV-Quoten-Prämie bekommen haben. Snoop Dogg, seit Juli Miteigentümer des walisischen Fußball-Zweitligisten Swansea City, hatte mit seinen Auftritten in der französischen Hauptstadt nicht nur die Fans begeistert. Die New York Times hatte ihn als „NBCs neue Stimme des Volkes“ betitelt. Für sein Debüt als TV-Experte und Sportkommentator erhielt Snoop Dogg zusammen mit Martha Stewart sogar einen Emmy, den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt. Bereits 2021 war Snoop Dogg als Olympia-Berichterstatter im Einsatz, damals allerdings noch aus dem Studio in den USA heraus und nicht vor Ort.