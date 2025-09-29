Beatrice Egli: Geheime Ticks & verborgene Talente

Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Power und ihrem Charme singt sie sich seit Jahren in die Herzen ihrer Fans. Doch wie tickt die quirlige Schweizerin eigentlich privat? Im Wordrap mit krone.tv verrät sie geheime Ticks, überraschende Talente und vieles mehr.