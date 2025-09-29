Brunner: „Menschen werden EU verlassen, wenn ….“

Brunner schlägt europäisches System für Rückführungen vor

Brunner ging auch auf seinen Vorschlag zum Aufbau eines europäischen Systems für die Rückführung gegen die illegale Migration ein. „Wenn Menschen aufgefordert werden, die EU zu verlassen, werden sie die EU verlassen, unabhängig davon, wo sie sich in der EU befinden“, sagte er. „Und dieser Prozess wird in jedem EU-Land nach gemeinsamen Regeln ablaufen. Wir müssen entscheiden, wer in der Europäischen Union bleiben darf, und nicht die Schleuser! Aber all diese Maßnahmen dienen dazu, in Europa Ordnung zu schaffen.“