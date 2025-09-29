Podolski feiert oben ohne mitten im Fanblock

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass Podolski von den Rängen aus mitfiebert. Schon beim Heimspiel gegen Widzew Łódź in der Vorwoche stand er im Block – damals bejubelte er einen 3:2-Sieg. In dieser Saison kam Podolski bisher sechsmal auf dem Feld zum Einsatz, ein Tor gelang ihm jedoch noch nicht. Sein Vertrag läuft nach Verlängerung bis Sommer 2026.