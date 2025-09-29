Vorteilswelt
„Das ist Fußball!“

Podolski feiert oben ohne mitten im Fanblock

Fußball International
29.09.2025 12:28
Lukas Podolski feuerte seine Mannschaft im Fanblock an.
Lukas Podolski feuerte seine Mannschaft im Fanblock an.(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Federico Gambarini, instagram.com/lukaspodolski)

Der Weltmeister von 2014, Lukas Podolski, feuerte sein Team, den polnischen Verein Górnik Zabrze, oberkörperfrei und lautstark aus dem Fanblock an, wie er auf Instagram zeigt. Der 40-Jährige laboriert derzeit an einer Wadenverletzung.

0 Kommentare

Beim Auswärts-Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer Zabrze und dem Tabellenzweiten KS Cracovia tauchte Podolski am Samstagabend mitten im Gästeblock auf – oberkörperfrei und von den Ultras der „Torcida Górnik“ umringt. „Mit unserer Torcida Górnik. Unglaubliche Leidenschaft. Das ist Fußball!“, schrieb er zu einem Bild, das er auf Instagram postete.

Die Faust geballt, auf seinem linken Oberarm ist der tätowierte WM-Pokal zu sehen. Die Ultra-Gruppierung ist berühmt-berüchtigt und immer wieder auch durch politische Botschaften aufgefallen.

Wadenverletzung
Laut der polnischen Tageszeitung „Dziennik Zachodni“ konnte Podolski wegen einer Wadenverletzung nicht spielen. Gornik-Trainer Michal Gasparik erklärte zuletzt: „Es ist eine leichte Zerrung, Poldi braucht etwas Ruhe. Er wird bald spielbereit sein, aber wir müssen ihm Zeit geben, sich zu erholen.“

Endstand: 1:1
Sportlich gesehen gab es für Podolski und seine Mitstreiter gemischte Gefühle. Zwar durfte Zabrze den Führungstreffer bejubeln, doch kurz vor Schluss kassierte die Mannschaft den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Damit bleibt Zabrze zwar an der Spitze, allerdings nur einen Punkt vor Cracovia und mit einem Spiel weniger in der Hinterhand.

Nicht das erste Mal
Es ist nicht das erste Mal, dass Podolski von den Rängen aus mitfiebert. Schon beim Heimspiel gegen Widzew Łódź in der Vorwoche stand er im Block – damals bejubelte er einen 3:2-Sieg. In dieser Saison kam Podolski bisher sechsmal auf dem Feld zum Einsatz, ein Tor gelang ihm jedoch noch nicht. Sein Vertrag läuft nach Verlängerung bis Sommer 2026.

Eines zeigt Podolski eindrucksvoll: Wenn er schon nicht am Rasen für Stimmung sorgt, dann eben mitten im Fanblock.

