Fehlpfiff des Jahres – Rückpass wurde zum Abseits!

Eine unglaubliche Fehlentscheidung gab es am Wochenende in der steirischen Landesliga beim Spiel Köflach gegen Allerheiligen. In dieser Szene (im Video oben zu sehen) entschied das Schiedsrichter-Gespann auf Abseits des Gäste-Angreifers, obwohl es sich eindeutig um einen Rückpass des Köflacher Spielers handelte. Das Match endete mit einem 1:1-Remis.