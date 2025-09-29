Sorge um Dolly Parton: Sängerin verschiebt Shows

Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. „Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche“, schrieb die Country-Sängerin auf Instagram.
Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.
„Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt“
Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige.
Dolly Parton richtete sich in einer langen Botschaft an ihre Fans:
Die Sängerin („Jolene“, „Nine to Five“) betonte: „Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt.“
Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, „damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin“.
