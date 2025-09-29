Todesdrama am Berg: Große Trauer um Top-Banker

Nicht zu Termin erschienen – Suchaktion!

Der 58-Jährige war am vergangenen Donnerstag bei einem Unfall in der Arzbergklamm bei seiner Heimatgemeinde Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Der Bankvorstand stürzte aus unbekannter Ursache rund 50 Meter über steil abfallendes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Gesucht wurde nach ihm, nachdem er nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen war, berichtete die Polizei damals. Die Exekutive gab keine Auskunft über die Identität.