Freundin gewürgt und Pfeile auf Straße geschossen

Opfer wies Hämatome und Prellungen auf

Die Polizei nahm den 53-jährigen Steirer fest. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierte sich dann ein möglicher Mordversuch heraus. Demnach soll der Mann bereits in der Nacht zuvor seine Freundin in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk bedroht, genötigt und beinahe erstickt haben. Bei der Untersuchung der Frau im Krankenhaus wurden Hämatome und Prellungen festgestellt.