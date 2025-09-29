Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

53-Jähriger in Haft

Freundin gewürgt und Pfeile auf Straße geschossen

Steiermark
29.09.2025 12:45
Der Steirer kam über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in Haft.
Der Steirer kam über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in Haft.(Bild: Eva Stockner)

Mit Pfeil und Bogen schoss ein aufgebrachter Steirer (53) vergangenes Wochenende vor einem Lokal im Bezirk Leoben herum. Es stellte sich heraus, dass er in der Nacht davor offenbar versucht hatte, seine Freundin zu ersticken. Der Verdächtige ist in Haft, die Ermittlungen laufen.

0 Kommentare

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei am Samstag zu einem Lokal in St. Peter-Freienstein gerufen, weil ein Mann dort Lokalgäste mit Pfeil und Bogen bedrohte. Verletzt wurde niemand, der Sportschütze hatte aber offenbar drei Pfeile Richtung Donawitzer Straße geschossen, wo zu der Uhrzeit richtig viel Verkehr war.

Opfer wies Hämatome und Prellungen auf
Die Polizei nahm den 53-jährigen Steirer fest. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierte sich dann ein möglicher Mordversuch heraus. Demnach soll der Mann bereits in der Nacht zuvor seine Freundin in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk bedroht, genötigt und beinahe erstickt haben. Bei der Untersuchung der Frau im Krankenhaus wurden Hämatome und Prellungen festgestellt.

Lesen Sie auch:
Am zweiten Prozesstag will sich der wegen Mordversuchs angeklagte Grazer doch nicht mehr an die ...
Freundin angeschossen
Mordversuch mit Bogen: 20 Jahre Haft für Grazer
22.05.2025

Der Tatverdächtige, der psychisch schwer krank sein soll, seine Medikamente aber nicht genommen hatte, demolierte auf der Polizeiinspektion einen Haftraum, indem er die Toilette herausriss. Er musste vorübergehend in einer Spezialzelle untergebracht werden.

Teilweise geständig
Was ihn in das Lokal geführt hat, wo er die Pfeile abschoss, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der amtsbekannte Mann, der teilweise geständig ist, wurde inzwischen in die Justizanstalt Leoben überstellt. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.983 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
131.319 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
128.469 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1849 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1571 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
1476 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf