Jetzt fix: Nightjet nach Paris wird eingestellt

Nun heißt es wirklich Adieu: Der Nachtzug zwischen Wien und Paris fährt nur noch bis Mitte Dezember. Das französische Verkehrsministerium hat die Finanzhilfe für 2026 gestrichen, wie die ÖBB am Montag mitteilten. Auch die Nachtzug-Verbindung Berlin-Paris ist von der Streichung betroffen.
Die vor zwei Jahren gestartete Nachtzug-Verbindung von Wien nach Paris wird nun fix eingestellt, bestätigten die ÖBB die Medienberichte der vergangenen Woche. „Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können“, so die Bundesbahnen in einer Aussendung am Montag.
Betrieb ohne Kooperation nicht möglich
Von der Donau-Metropole direkt ins Herz von Paris, wie die ÖBB das Angebot damals romantisch verkaufte, führt vorerst keine Nachtzugverbindung mehr. Die Verbindungen wurden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB geführt. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, personell besetzt und vertrieben wurden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften.
Der Betrieb der Nachtzüge sei ohne Beteiligung internationaler Partner nicht möglich, so die ÖBB. Die Verbindung Wien-Brüssel werde hingegen auch 2026 dreimal wöchentlich angeboten.
