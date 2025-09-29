Jetzt fix: Nightjet nach Paris wird eingestellt

Betrieb ohne Kooperation nicht möglich

Von der Donau-Metropole direkt ins Herz von Paris, wie die ÖBB das Angebot damals romantisch verkaufte, führt vorerst keine Nachtzugverbindung mehr. Die Verbindungen wurden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB geführt. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, personell besetzt und vertrieben wurden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften.