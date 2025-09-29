Wie sich der Kreml die atomare Abrüstung vorstellt

Russland will bei künftigen Verhandlungen über die Reduzierung strategischer Atomwaffen auch die Arsenale von Großbritannien und Frankreich einbeziehen.
Zunächst müssten die Gespräche jedoch zwischen Russland und den USA geführt werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag der Nachrichtenagentur TASS zufolge. „Langfristig kann man diese Arsenale jedoch nicht ausklammern“, wurde Peskow weiter zitiert.
Zuvor hatte der Kreml den USA vorgeschlagen, die Obergrenzen des New-START-Vertrags nach dessen Auslaufen im kommenden Jahr für ein Jahr freiwillig beizubehalten. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte den Vorschlag als „ziemlich gut“ bezeichnet. Die Entscheidung liege jedoch bei US-Präsident Donald Trump, der auch China in die Gespräche einbeziehen will.
New-START-Vertrag
Der New-START-Vertrag wurde 2010 unterzeichnet und 2021 um fünf Jahre verlängert. Im Jahr 2023 setzte Präsident Wladimir Putin die Teilnahme Russlands aus, erklärte jedoch, die Obergrenzen weiter einzuhalten. Der Vertrag begrenzt für jede Seite die Zahl der stationierten strategischen Atomsprengköpfe auf 1550 und die der Trägersysteme wie Raketen, U-Boote und Bomber auf 700.
Russland und die USA verfügen über die weitaus größten Atomwaffenarsenale der Welt. Frankreich und Großbritannien, die dem Vertrag nie beigetreten sind, besitzen mit jeweils 250 bis 300 Sprengköpfen deutlich kleinere Arsenale.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.