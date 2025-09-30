St. Pöltens neue Grünoase kommt auf die Tiefgarage

280 Stellplätze kommen darunter

Derzeit laufen dort – wie berichtet – noch die Vorarbeiten für die geplante Tiefgarage. Mindestens 280 Stellplätze sollen darunter bis 2027 entstehen. Ist dieses Projekt umgesetzt, ist die Gestaltung der Parkanlage an der Oberfläche an der Reihe. Dazu soll ein Pachtvertrag mit der Diözese abgeschlossen werden, der der Stadt das Recht einräumt, diese Anlage für mindestens 50 Jahre zu betreiben. Dabei verpflichtet man sich im Rathaus auch, die Planungs- und Herstellungskosten von derzeit kalkulierten 900.000 Euro zu übernehmen.