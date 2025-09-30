Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadt pachtet Garten

St. Pöltens neue Grünoase kommt auf die Tiefgarage

Niederösterreich
30.09.2025 06:00
Nach dem Bau der Tiefgarage soll der Bischofsgarten ein Platz für alle werden.
Nach dem Bau der Tiefgarage soll der Bischofsgarten ein Platz für alle werden.(Bild: Arman Kalteis)

Die Diözese wird den Bischofsgarten im Herzen der niederösterreichischen Landeshauptstadt für alle öffnen. Dazu soll ein Pachtvertrag mit der Stadt abgeschlossen werden, die die Kosten für die Gestaltung übernehmen wird. Doch zuerst wird darunter die Tiefgarage gebaut.

0 Kommentare

Der Alumnatsgarten hat es vor etwas mehr als einem Jahr vorgemacht, was entstehen kann, wenn Diözese und St.Pölten gemeinsame Sache machen. Nachdem der bislang für die Öffentlichkeit verschlossene kirchliche Garten samt dort vorhandenem Parkplatz am östlichen Ende der Fußgängerzone zum schmucken Naherholungsort für alle wurde, soll nun ein weiterer, viel bekannterer Platz folgen: der Bischofsgarten beim Dom.

Vor rund einem Jahr wurde nach einer Vereinbarung von Bischof Schwarz und Stadtchef Matthias ...
Vor rund einem Jahr wurde nach einer Vereinbarung von Bischof Schwarz und Stadtchef Matthias Stadler der Alumnatsgarten geöffnet, nun soll mit dem Bischofsgarten (o.) ein weiterer zentraler Grünraum entstehen.(Bild: ARMAN KALTEIS)

280 Stellplätze kommen darunter
Derzeit laufen dort – wie berichtet – noch die Vorarbeiten für die geplante Tiefgarage. Mindestens 280 Stellplätze sollen darunter bis 2027 entstehen. Ist dieses Projekt umgesetzt, ist die Gestaltung der Parkanlage an der Oberfläche an der Reihe. Dazu soll ein Pachtvertrag mit der Diözese abgeschlossen werden, der der Stadt das Recht einräumt, diese Anlage für mindestens 50 Jahre zu betreiben. Dabei verpflichtet man sich im Rathaus auch, die Planungs- und Herstellungskosten von derzeit kalkulierten 900.000 Euro zu übernehmen.

„Eine einmalige Chance“
„Der Zugewinn an innerstädtischem Grün- und Erholungsraum im Ausmaß von rund 3570 Quadratmetern ist eine einmalige Chance und soll unbedingt genutzt werden“, betonen Bürgermeister Matthias Stadler und Baudirektor Wolfgang Lengauer. Der östliche, direkt über der Tiefgarage liegende Teil soll zu fixen Öffnungszeiten der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, ebenso wie ein neuer geschlossener Laubengang, der zur Grenzgasse führt.

Lesen Sie auch:
Bis Ende des Jahres wird noch gegraben, dann gebaut
Projekt in St. Pölten
Nach Holperstart ist die Domgarage nun auf Kurs
27.05.2025
Toskanisches Flair
Weg zur „grünen“ Stadt: Alumnatsgarten eröffnet
21.07.2024

Rücksicht auf Historie
Bei der Neugestaltung wird unter Rücksichtnahme auf unterirdische bauliche Strukturen besonderer Wert auf die historische Gestaltung gelegt. Denn die Fläche dient bereits seit mehr als 1000 Jahren als Gartenanlage und wurde in dieser Zeit mehrfach nach den jeweils aktuellen Stilen umgestaltet. 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
121.340 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.935 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.532 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf