Klägliches Miauen führte zu „verzwicktem“ Kätzchen

Kätzchen im „letzten Eck“

Da dies nicht gelang, wurde die Feuerwehr der Stadt Wels zu Hilfe gerufen. Und gemeinsam konnte der Ursprung des Miauens gefunden werden: Eine verängstigte Babykatze, die sich „im letzten Eck“ des Motorraums verkrochen hatte und völlig „verzwickt“ war. Die Helfer konnten das Kätzchen schließlich schonend befreien.