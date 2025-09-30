80 Jahre altes Drehleiter-Auto fand Weg nach Tirol

Eines von nur noch vier fahrtüchtigen Modellen steht wieder in Tirol. Die Feuerwehr Schwaz übergab das Fahrzeug einem Verein, der alte Fahrzeuge und Geräte von Feuerwehren der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Ein Feuerwehrauto mit einer Drehleiter verzückt derzeit das Feuerwehrwesen in Tirol. Das knapp 80 Jahre alte Fahrzeug steht ab sofort wieder in seiner Heimat. Die Geschichte dahinter ist nicht alltäglich, wie Michael Fick von der Stadtfeuerwehr Schwaz weiß: „1946 hat die Feuerwehr Schwaz durch die Besatzungsmacht Frankreich diese Leiter zur Verfügung gestellt bekommen.“
Vor 15 Jahren fand das Fahrzeug seinen Weg nach Ostdeutschland. Ein Sammler entdeckte den „Oldtimer“ und wollte ihn zu seinen fast 100 Fahrzeugen stellen. Über neun Stunden dauerte der Transport. Der Sammler starb vor zwei Jahren, sein Sohn wollte das Fahrzeug wieder zu seinem Ursprung zurückbringen.
„Oldtimer“ jetzt in Seefeld
Die Feuerwehr Schwaz übernahm die Drehleiter – sie ist übrigens eine von nur noch vier funktionstüchtigen Fahrzeugen dieser Reihe weltweit – und übergab sie einem Verein, der ein Museum für Feuerwehrgegenstände eröffnen will. „Die Leiter geht vorübergehend nach Seefeld. Es gibt noch weitere Geräte. Diese bilden die Grundlage für ein Museum“, erklärt Manfred Liebentritt vom Landesfeuerwehrverband Tirol.
