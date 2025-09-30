80 Jahre altes Drehleiter-Auto fand Weg nach Tirol

„Oldtimer“ jetzt in Seefeld

Die Feuerwehr Schwaz übernahm die Drehleiter – sie ist übrigens eine von nur noch vier funktionstüchtigen Fahrzeugen dieser Reihe weltweit – und übergab sie einem Verein, der ein Museum für Feuerwehrgegenstände eröffnen will. „Die Leiter geht vorübergehend nach Seefeld. Es gibt noch weitere Geräte. Diese bilden die Grundlage für ein Museum“, erklärt Manfred Liebentritt vom Landesfeuerwehrverband Tirol.