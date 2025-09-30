Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“

Österreicher für Brasilien

„Ich möchte für Brasilien Ski-Geschichte schreiben, die erste Olympia-Medaille holen“, sagt Braathen, der in dieser Saison im Slalom, Riesentorlauf und Super-G angreifen wird. In seiner „ersten Karriere“ fuhr Braathen für Norwegen, nun steht er vor seinem zweiten Winter im Rennanzug Brasiliens, dem Geburtsland seiner Mutter. „Dieses Land lebt Sport mit einer weltweit einzigartigen Leidenschaft!“ Dass er als Typ die Massen begeistert, die Augen auf ihn gerichtet sind, genießt der 25-Jährige: „Druck zu haben, ist ein Privileg. Ich bin bereit dafür.“ Seinen Nationenwechsel bereut Braathen (Slalom-Weltcup-Gewinner 2022/23) keine Sekunde, ganz im Gegenteil. „Ich kann mit Stolz sagen, dass ich noch nie in meiner Karriere authentischer und freier war.“