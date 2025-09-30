Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“

Olympia-Medaille für Brasilien – das ist die Mission von Ski-Star Lucas Braathen! Mike Pircher steht ihm dabei zur Seite.
Kein Zufall, dass Lucas Pinheiro Braathen ausgerechnet Mailand auswählte, um über seine ambitionierten Ziele für den Olympia-Winter zu berichten. Mitten in der derzeit laufenden „Fashion Week“ in der italienischen Modemetropole passte der Auftritt des Ski-Popstars natürlich perfekt.
Österreicher für Brasilien
„Ich möchte für Brasilien Ski-Geschichte schreiben, die erste Olympia-Medaille holen“, sagt Braathen, der in dieser Saison im Slalom, Riesentorlauf und Super-G angreifen wird. In seiner „ersten Karriere“ fuhr Braathen für Norwegen, nun steht er vor seinem zweiten Winter im Rennanzug Brasiliens, dem Geburtsland seiner Mutter. „Dieses Land lebt Sport mit einer weltweit einzigartigen Leidenschaft!“ Dass er als Typ die Massen begeistert, die Augen auf ihn gerichtet sind, genießt der 25-Jährige: „Druck zu haben, ist ein Privileg. Ich bin bereit dafür.“ Seinen Nationenwechsel bereut Braathen (Slalom-Weltcup-Gewinner 2022/23) keine Sekunde, ganz im Gegenteil. „Ich kann mit Stolz sagen, dass ich noch nie in meiner Karriere authentischer und freier war.“
Wichtigster Mann an der Seite von Braathen bei seiner Olympia-Mission ist nach wie vor ein Österreicher: Mike Pircher. „Die Vorbereitung verläuft bis jetzt super, wir sind voll im Soll“, erzählt der langjährige Coach von Marcel Hirscher. Nach Trainings in Saas Fee und einem vierwöchigen Block in Ushuaia (Argentinien) holt sich das Team Braathen nun in Österreich den Feinschliff Richtung Saisonstart in Sölden. Dort fällt am 26. Oktober der Startschuss.
