Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das ist seine Mission

Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“

Ski Alpin
30.09.2025 06:33
Ski-Samba! Lucas Braathen greift für Brasilien nach der ersten Ski-Olympia-Medaille der ...
Ski-Samba! Lucas Braathen greift für Brasilien nach der ersten Ski-Olympia-Medaille der Geschichte.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Olympia-Medaille für Brasilien – das ist die Mission von Ski-Star Lucas Braathen! Mike Pircher steht ihm dabei zur Seite.

0 Kommentare

Kein Zufall, dass Lucas Pinheiro Braathen ausgerechnet Mailand auswählte, um über seine ambitionierten Ziele für den Olympia-Winter zu berichten. Mitten in der derzeit laufenden „Fashion Week“ in der italienischen Modemetropole passte der Auftritt des Ski-Popstars natürlich perfekt.

Österreicher für Brasilien
„Ich möchte für Brasilien Ski-Geschichte schreiben, die erste Olympia-Medaille holen“, sagt Braathen, der in dieser Saison im Slalom, Riesentorlauf und Super-G angreifen wird. In seiner „ersten Karriere“ fuhr Braathen für Norwegen, nun steht er vor seinem zweiten Winter im Rennanzug Brasiliens, dem Geburtsland seiner Mutter. „Dieses Land lebt Sport mit einer weltweit einzigartigen Leidenschaft!“ Dass er als Typ die Massen begeistert, die Augen auf ihn gerichtet sind, genießt der 25-Jährige: „Druck zu haben, ist ein Privileg. Ich bin bereit dafür.“ Seinen Nationenwechsel bereut Braathen (Slalom-Weltcup-Gewinner 2022/23) keine Sekunde, ganz im Gegenteil. „Ich kann mit Stolz sagen, dass ich noch nie in meiner Karriere authentischer und freier war.“

Wichtigster Mann an der Seite von Braathen bei seiner Olympia-Mission ist nach wie vor ein Österreicher: Mike Pircher. „Die Vorbereitung verläuft bis jetzt super, wir sind voll im Soll“, erzählt der langjährige Coach von Marcel Hirscher. Nach Trainings in Saas Fee und einem vierwöchigen Block in Ushuaia (Argentinien) holt sich das Team Braathen nun in Österreich den Feinschliff Richtung Saisonstart in Sölden. Dort fällt am 26. Oktober der Startschuss.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
121.340 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.935 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.532 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Ski Alpin
Das ist seine Mission
Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“
Ex-Abfahrer gesteht:
„Habe schon ein bisschen ins Jenseits geschaut“
Krone Plus Logo
Gold-Raphael Haaser
Mit drei neuen Zähnen in die neue Ski-Saison
Klartext von Legende
Ärger nach Ski-Drama: „Worte retten keine Leben!“
Ex-ÖSV-Coach Brunner:
„Bin froh, dass ich nichts mehr damit zu tun habe“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf