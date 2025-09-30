Vom Atlantikwall zum Drohnenwall

Militärische Sperranlagen gab es im Laufe der Geschichte sonder Zahl: vom römischen Limes und dem Hadrianswall in England, über die Chinesische Mauer bis zur französischen Maginot-Linie und dem Atlantikwall, den die Nazis gegen eine Invasion der Alliierten errichteten. Und letztlich wurden diese Sperren alle früher oder später überwunden. Und nun wollen die Europäer, will die NATO einen „Drohnenwall“ in Osteuropa gegen Russland errichten. Ein solcher sei binnen Jahresfrist einsatzfähig, ließ uns der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius wissen.