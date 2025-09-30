Bürgerpflicht: Nützen Sie Ihr neues Grundrecht?

Transparenz die Regel, Verschweigung begründungspflichtig

Natürlich gilt weiterhin: Wo nationale Sicherheit, laufende Entscheidungsprozesse, echte Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten betroffen sind, kann es zu Schwärzungen oder Ablehnungen kommen. Aber der Grundsatz hat sich gedreht: Transparenz ist die Regel, Geheimhaltung die begründungspflichtige Ausnahme. Die Möglichkeiten, das neue Grundrecht zu nutzen, sind mannigfaltig, es will nur genutzt werden. Schließlich sollte das selbständige Informieren als Bürgerpflicht in einer gelebten Demokratie angesehen werden. Werden Sie also davon Gebrauch machen – und wofür?

Welche erste Anfrage würden Sie stellen – und an welche Stelle (Gemeinde, Land, Bund oder hoheitlich tätige Private)? Wo sehen Sie das größte öffentliche Interesse: bei Budgets und Verträgen, im Gesundheits- und Sozialbereich oder bei Umwelt- und Infrastrukturdaten? Was wäre für Sie ein sichtbarer Erfolg des IFG in Ihrem Alltag – und woran messen wir in einem Jahr, ob das Gesetz wirklich wirkt?