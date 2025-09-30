Millionen-Bolide steht in Klagenfurt zum Verkauf

Anschauen ja, Probefahren nein

Wer jetzt auf eine Probefahrt spitzt, den muss Hafner gleich enttäuschen. „Das ist bei so einem Auto nicht üblich und vor allem riskant – denn jeder Kilometer zählt, um eine Wertsteigerung zu erzielen.“ Anschauen darf man den schönen Italiener in der St. Veiter Straße 186 aber freilich. Hinter Panzerglas? „Nein, wir sind da schon ganz gut versichert“, grinst Hafner.