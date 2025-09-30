„Arbeitsverweigerung!“ Große Sorgen bei Matthäus

Deutliche Worte von Lothar Matthäus! Deutschlands Rekord-Nationalspieler sorgt sich um seinen ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach. „Das war, ich sage es nicht böse gemeint, für mich eine Arbeitsverweigerung“, ärgert sich die Legende nach der 4:6-Niederlage gegen Frankfurt.
Desaströse Gladbacher, bei denen Kevin Stöger schon nach 38 Minuten ohne Verletzung ausgetauscht wurde, lagen am Samstag gegen die Eintracht zur Pause 0:5 zurück, nach 47 Minuten stand es sogar 0:6. „Ich hoffe, das bleibt eine Ausnahme. Das war nicht Bundesliga-reif, das war auch nicht Zweitliga-reif“, schimpft Matthäus.
Und die Legende geht sogar noch weiter! Der 64-Jährige, der zwischen 1979 und 1984 für die Elf vom Niederrhein spielte, spricht von den „schlechtesten 60 Minuten in der Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach“.
Auf dem letzten Platz
Alarmstufe rot – die „Fohlen“ rangieren auf dem letzten Platz in der Deutschen Bundesliga. Nach drei Spieltagen hatte man sich bereits von Coach Gerardo Seoane getrennt. Aktuell hat Interimstrainer Eugen Polanski das Sagen.
