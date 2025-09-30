„Arbeitsverweigerung!“ Große Sorgen bei Matthäus

Desaströse Gladbacher, bei denen Kevin Stöger schon nach 38 Minuten ohne Verletzung ausgetauscht wurde, lagen am Samstag gegen die Eintracht zur Pause 0:5 zurück, nach 47 Minuten stand es sogar 0:6. „Ich hoffe, das bleibt eine Ausnahme. Das war nicht Bundesliga-reif, das war auch nicht Zweitliga-reif“, schimpft Matthäus.