„Für diesen Erfolg musste ich sehr viel leiden“

Marc Marquez blickte nach seinem WM-Erfolg auf die schweren Jahre zurück. Der Weltmeister verrät, was sein größter Fehler war, wer ihm in den dunkelsten Stunden am meisten geholfen hat und wann er an Karriereende denkt.
Die Bilder des zu Tränen gerührten Marc Marquez gingen am Sonntag um die Welt. Nach einer (kurzen) Nacht flog der frisch gebackene Weltmeister der MotoGP schon gestern nach Indonesien, wo am Wochenende schon das nächste Rennen stattfindet. In einer Videokonferenz ließ er seinen harten Weg zurück an die Spitze noch einmal Revue passieren. Marc Marquez über:
