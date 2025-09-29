4 Spiele, 3 Ligen – das ist Unterhaus pur!

Derbysieger makellos

Die SGA Sirnitz bleibt das Maß aller Dinge in der Unterliga Mitte: Nach dem 4:2-Erfolg im hitzigen Derby gegen den SV Feldkirchen grüßen die Grün-Weißen weiterhin ungeschlagen von der Tabellenspitze. Vor allem in Hälfte zwei zeigten die Sirnitzer, warum sie derzeit nicht zu stoppen sind. Feldkirchen-Goalgetter Kevin Vaschauner, der im „Krone“-Podcast-Studio als Gast Rede und Antwort steht, sorgte zwar für Hoffnung, doch am Ende jubelten die Sirnitzer über drei verdiente Punkte.