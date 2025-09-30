Vorteilswelt
„Bandit“ ist Salzburgs erster Datenträger-Spürhund

Salzburg
30.09.2025 07:00
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen! Diensthundeführer Gernot Schadner ist stolz auf seinen ...
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen! Diensthundeführer Gernot Schadner ist stolz auf seinen dreijährigen „Bandit".

Banditen zittern vor seiner Spürnase! Daten-Spürhund „Bandit“ kann sogar Mobiltelefone, Festplatten, USB-Sticks und kleine SIM-Karten erschnüffeln. In Salzburg ist er der erste seiner Art.  

Aufgeregt und mit hängender Zunge läuft „Bandit“ das große Zimmer in der Salzburger Landespolizeidirektion auf und ab. Plötzlich bleibt der belgische Schäferhund stehen und schaut seinen Besitzer an. „Brav“, meint Polizei-Diensthundeführer Gernot Schadner und gibt dem Vierbeiner ein Leckerli als Belohnung. Denn: „Bandit“ hat binnen weniger Augenblicke ein unter einem Sessel angeklebtes Mobiltelefon aufgespürt.

„Er erschnüffelt den Geruch aus Metall und Kunststoff“, sagt Schadner. Der dreijährige „Bandit“ ist Salzburgs erster Datenträger-Spürhund. Kürzlich haben er und sein Herrchen eine achtwöchige Spezial-Ausbildung absolviert und sind mittlerweile offiziell im Dienst.

Der belgische Schäfer kann Geldscheine und Mobiltelefone aufspüren.
Der belgische Schäfer kann Geldscheine und Mobiltelefone aufspüren.

Weit weniger Geruchsmoleküle auf solchen Gegenständen
Egal, ob Festplatten, USB-Sticks, Laptops oder SIM-Karten – der feinen Nase von „Bandit“ entgeht nichts. Selbst Dokumente, Banknoten oder gefälschte Geldscheine kann der Vierbeiner aufspüren. Im Gegensatz zu Rauschgift und Sprengstoff – darauf sind viele andere Polizeihunde spezialisiert – haben all diese Dinge weit weniger Geruchsmoleküle.

„Bandit“ ist einer von derzeit fünf Datenträger-Spürhunden in Österreich. Ein zweiter tierischer Lehrgang hat bereits begonnen – künftig sollen bis zu 30 Vierbeiner für die Polizei auf Datensuche gehen.

Laut Angaben des Innenministeriums konnten die Kriminalisten auf vier Pfoten bislang 135.000 Euro Bargeld, 38 Datenträger und 32 Reisepässe aufspüren. Auch „Bandit“ selbst kann schon auf einige erfolgreiche Einsätze zurückblicken. „Einmal pro Woche baue ich einen Trainingsparcours auf, damit er ja nicht aus der Übung kommt“, meint Schadner.

Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

