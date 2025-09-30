„Bandit“ ist Salzburgs erster Datenträger-Spürhund

Aufgeregt und mit hängender Zunge läuft „Bandit“ das große Zimmer in der Salzburger Landespolizeidirektion auf und ab. Plötzlich bleibt der belgische Schäferhund stehen und schaut seinen Besitzer an. „Brav“, meint Polizei-Diensthundeführer Gernot Schadner und gibt dem Vierbeiner ein Leckerli als Belohnung. Denn: „Bandit“ hat binnen weniger Augenblicke ein unter einem Sessel angeklebtes Mobiltelefon aufgespürt.