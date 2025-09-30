Banditen zittern vor seiner Spürnase! Daten-Spürhund „Bandit“ kann sogar Mobiltelefone, Festplatten, USB-Sticks und kleine SIM-Karten erschnüffeln. In Salzburg ist er der erste seiner Art.
Aufgeregt und mit hängender Zunge läuft „Bandit“ das große Zimmer in der Salzburger Landespolizeidirektion auf und ab. Plötzlich bleibt der belgische Schäferhund stehen und schaut seinen Besitzer an. „Brav“, meint Polizei-Diensthundeführer Gernot Schadner und gibt dem Vierbeiner ein Leckerli als Belohnung. Denn: „Bandit“ hat binnen weniger Augenblicke ein unter einem Sessel angeklebtes Mobiltelefon aufgespürt.
„Er erschnüffelt den Geruch aus Metall und Kunststoff“, sagt Schadner. Der dreijährige „Bandit“ ist Salzburgs erster Datenträger-Spürhund. Kürzlich haben er und sein Herrchen eine achtwöchige Spezial-Ausbildung absolviert und sind mittlerweile offiziell im Dienst.
Weit weniger Geruchsmoleküle auf solchen Gegenständen
Egal, ob Festplatten, USB-Sticks, Laptops oder SIM-Karten – der feinen Nase von „Bandit“ entgeht nichts. Selbst Dokumente, Banknoten oder gefälschte Geldscheine kann der Vierbeiner aufspüren. Im Gegensatz zu Rauschgift und Sprengstoff – darauf sind viele andere Polizeihunde spezialisiert – haben all diese Dinge weit weniger Geruchsmoleküle.
„Bandit“ ist einer von derzeit fünf Datenträger-Spürhunden in Österreich. Ein zweiter tierischer Lehrgang hat bereits begonnen – künftig sollen bis zu 30 Vierbeiner für die Polizei auf Datensuche gehen.
Laut Angaben des Innenministeriums konnten die Kriminalisten auf vier Pfoten bislang 135.000 Euro Bargeld, 38 Datenträger und 32 Reisepässe aufspüren. Auch „Bandit“ selbst kann schon auf einige erfolgreiche Einsätze zurückblicken. „Einmal pro Woche baue ich einen Trainingsparcours auf, damit er ja nicht aus der Übung kommt“, meint Schadner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.