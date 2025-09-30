Jaguar Land Rover will Produktion wieder starten

Nach Angriff Produktion in britischem Werk gestoppt

JLR hatte den Cyberangriff Anfang September gemeldet. Das Unternehmen geht davon aus, dass dabei auf zahlreiche Daten zugegriffen wurde, weshalb die Produktion in seinen britischen Werken vorerst eingestellt wurde. Am vergangenen Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch vorerst weiter ausgesetzt bleibe.