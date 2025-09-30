Jaguar Land Rover will Produktion wieder starten

Nach Stillstand durch einen schweren Cyberangriff will der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover (JLR) seine Produktion teilweise wieder anfahren. „Einige Sektionen unserer Produktion werden in den kommenden Tagen wieder aufgenommen“, erklärte am Montag der Konzern, der zur indischen Unternehmensgruppe Tata Motors gehört.
JLR werde weiter mit Cybersicherheitsspezialisten, dem nationalen Cybersicherheitszentrum der britischen Regierung und den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um einen sicheren Neustart zu gewährleisten.
Nach Angriff Produktion in britischem Werk gestoppt
JLR hatte den Cyberangriff Anfang September gemeldet. Das Unternehmen geht davon aus, dass dabei auf zahlreiche Daten zugegriffen wurde, weshalb die Produktion in seinen britischen Werken vorerst eingestellt wurde. Am vergangenen Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch vorerst weiter ausgesetzt bleibe.
In Großbritannien ist es jüngst vermehrt zu Cyberangriffen auf Luxusmarken und Einzelhändler gekommen. Zu Opfern wurden etwa das Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer, das Luxuskaufhaus Harrods und die Lebensmittelkette Co-op.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.