Österreicher auf den Spuren der Klitschko-Brüder

In den Staaten gefeiert, in Österreich nicht wahrgenommen. Umar Dzambekov, ein 27-jähriger österreichischer Boxer, hatte die fehlende Anerkennung satt, versucht sein Glück jetzt in den USA. Mit Erfolg: Auf dem Weg zur Weltranglistenspitze wandelt er auf den Pfaden einiger der größten Boxlegenden.