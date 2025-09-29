Mit Weinglas auf Zeitreise durch glanzvolle Ära

Viel Applaus geerntet

Trotz aller Leidenschaft für die Kunst des Weinanbaus schwang im Leben des Ausnahmewinzers Musik immer mit. An der Hochschule in Wien hatte er Klavier studiert. Mit Bravour! Nach der genüsslichen Weinreise quer durch fünf Jahrzehnte ließ Hans Nittnaus vor dem Masterclass-Publikum erneut sein Können an der Tastatur aufblitzen. Nach dem Schlussakkord stand eines fest: Ob Musik oder Wein – für den Perfektionisten aus Gols gibt es immer Standing Ovations!