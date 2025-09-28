Energie: „Fanclub Burgenland“ mit positiver Bilanz

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich erfreut, dass die Energiegemeinschaft so hervorragend angenommen werde: „Jeder achte burgenländische Haushalt ist Mitglied, der Deckungsgrad ist deutlich höher als erwartet und der Preis so stabil wie versprochen.“ Es sei gelungen, die Erhöhungen, die als Folge der Maßnahmen der Bundesregierung mit Jahresanfang von den Stromkunden zu bezahlen seien, in den meisten Fällen gänzlich aufzufangen.