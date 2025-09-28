Energie: „Fanclub Burgenland“ mit positiver Bilanz

Der „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ zieht eine positive Zwischenbilanz: Bis Ende August wurden heuer bereits rund 15 Millionen Kilowattstunden Strom an die Mitglieder verteilt.
„Mit dieser Energiemenge konnten rund 70 Prozent des Bedarfs aller Mitglieder in diesem Zeitraum gedeckt werden. Im April waren es sogar 84 Prozent“, so Obmann Philip Payer. Fast drei Viertel des Stroms, der im Fanclub benötigt wurde, wurde damit im Schnitt selbst erzeugt und musste nicht am Markt zugekauft werden.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich erfreut, dass die Energiegemeinschaft so hervorragend angenommen werde: „Jeder achte burgenländische Haushalt ist Mitglied, der Deckungsgrad ist deutlich höher als erwartet und der Preis so stabil wie versprochen.“ Es sei gelungen, die Erhöhungen, die als Folge der Maßnahmen der Bundesregierung mit Jahresanfang von den Stromkunden zu bezahlen seien, in den meisten Fällen gänzlich aufzufangen.
Stephan Sharma, Vorstandschef der Burgenland Energie, betont, dass der Fanclub für den Ausbau erneuerbarer Energien von großer Bedeutung sei: „Wir bieten Menschen, Unternehmen und Gemeinden damit die Möglichkeit, sich direkt an unseren Wind- und PV-Anlagen zu beteiligen."
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.