Enkelin von Charlie Chaplin bei uns vor der Kamera

Viele Freunde ließen den Jubilar hochleben

Allen Grund zum Feiern hat Norbert Blecha nicht allein aus beruflicher Sicht. Am Samstag ab 16 Uhr öffnete er sein Domizil in St. Georgen bei Eisenstadt, um mit Freunden auf seinen „75er“ anzustoßen. Sein Resümee: „Ich kann mir Gott sei Dank im reifen Alter leisten, nur die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Das war nicht immer so.“ In diesem Sinne weiterhin alles Gute und noch viele Erfolge!