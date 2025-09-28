Neue Aktion: Gutes tun mit modischen T-Shirts

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: „Mit den neuen T-Shirts tragen wir nicht nur unsere Stadt nach außen, sondern zeigen auch, dass wir füreinander da sind“, betonen „Eisenstadt hilft“-Obmann Bürgermeister Thomas Steiner und Stellvertreterin Renée Wisak. Man setze damit einerseits ein modisches Statement, gleichzeitig könne man damit auch Gutes tun. Ziel des Vereins sei es, Menschen in der Landeshauptstadt zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind und rasch Hilfe brauchen. Steiner und Wisak bedankten sich außerdem bei den Initiatoren für die Idee und die rasche Umsetzung.