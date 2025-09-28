Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Eisenstadt hilft“

Neue Aktion: Gutes tun mit modischen T-Shirts

Burgenland
28.09.2025 19:00
Vereins-Obmann Thomas Steiner und Stellvertreterin Renée Wisak präsentierten die T-Shirts.
Vereins-Obmann Thomas Steiner und Stellvertreterin Renée Wisak präsentierten die T-Shirts.(Bild: Freistadt Eisenstadt)

Die Initiative „Eisenstadt hilft“ verkauft ab sofort Leiberln mit der Stadtsilhouette: Der Erlös aus dem Verkauf wird für Menschen in Not verwendet.

0 Kommentare

Die trendigen Shirts zeigen die Silhouette der Landeshauptstadt: Von der Kleinhöfleiner Kirche über das Schloss Esterházy und den Leopoldinentempel bis zur St. Georgener Pfarrkirche sind acht prägende Gebäude und Denkmäler abgebildet. Entworfen wurde das Motiv von Florian Taker im Rahmen eines Praktikums in der Agentur von Bernhard Rauchbauer, auf dessen Idee das ganze Projekt zurückgeht. Produziert wurden die T-Shirts von Gerold Cerny und seinem Unternehmen designkreativ.

Lesen Sie auch:
Kulturausschuss-Obfrau Waltraud Bachmaier und Bürgermeister Thomas Steiner übergeben am Mittwoch ...
Tradition lebt auf
„Eisenstadt-Dirndl“ für Weinbotschafterinnen
17.08.2025
Zwei Tage Party
„Eisenstadt in Weiß“ war wieder ein voller Erfolg
08.06.2025

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: „Mit den neuen T-Shirts tragen wir nicht nur unsere Stadt nach außen, sondern zeigen auch, dass wir füreinander da sind“, betonen „Eisenstadt hilft“-Obmann Bürgermeister Thomas Steiner und Stellvertreterin Renée Wisak. Man setze damit einerseits ein modisches Statement, gleichzeitig könne man damit auch Gutes tun. Ziel des Vereins sei es, Menschen in der Landeshauptstadt zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind und rasch Hilfe brauchen. Steiner und Wisak bedankten sich außerdem bei den Initiatoren für die Idee und die rasche Umsetzung.

Leiberln gibt es nur in limitierter Auflage
Wer ein T-Shirt kaufen möchte, um damit den Hilfsverein zu unterstützen, sollte sich beeilen: Die limitierten Leiberln sind in der Bürgerservicestelle des Eisenstädter Rathauses erhältlich. Angeboten werden sie in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 25 Euro pro Stück. Der gesamte Erlös des Verkaufs kommt der Initiative „Eisenstadt hilft“ zugute.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 18°
Symbol bedeckt
Güssing
10° / 20°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
12° / 18°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
11° / 19°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
11° / 18°
Symbol bedeckt

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
131.400 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
125.820 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
124.435 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3068 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1831 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1527 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Burgenland
Stabiler Strompreis
Energie: „Fanclub Burgenland“ mit positiver Bilanz
Schönbrunn-Reitturnier
Schweizer Fuchs siegt, Burgenländerin tolle Fünfte
Für Dornhelm & Blecha
Enkelin von Charlie Chaplin bei uns vor der Kamera
Dachstuhl in Vollbrand
Ehepaar in letzter Sekunde aus Flammen gerettet
Krone Plus Logo
Statt ins nahe Wien
1000 Kilometer mit Schmerzen durchs Land gekarrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf