Neue Aktion: Gutes tun mit modischen T-Shirts

Die Initiative „Eisenstadt hilft“ verkauft ab sofort Leiberln mit der Stadtsilhouette: Der Erlös aus dem Verkauf wird für Menschen in Not verwendet.
Die trendigen Shirts zeigen die Silhouette der Landeshauptstadt: Von der Kleinhöfleiner Kirche über das Schloss Esterházy und den Leopoldinentempel bis zur St. Georgener Pfarrkirche sind acht prägende Gebäude und Denkmäler abgebildet. Entworfen wurde das Motiv von Florian Taker im Rahmen eines Praktikums in der Agentur von Bernhard Rauchbauer, auf dessen Idee das ganze Projekt zurückgeht. Produziert wurden die T-Shirts von Gerold Cerny und seinem Unternehmen designkreativ.
Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: „Mit den neuen T-Shirts tragen wir nicht nur unsere Stadt nach außen, sondern zeigen auch, dass wir füreinander da sind“, betonen „Eisenstadt hilft“-Obmann Bürgermeister Thomas Steiner und Stellvertreterin Renée Wisak. Man setze damit einerseits ein modisches Statement, gleichzeitig könne man damit auch Gutes tun. Ziel des Vereins sei es, Menschen in der Landeshauptstadt zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind und rasch Hilfe brauchen. Steiner und Wisak bedankten sich außerdem bei den Initiatoren für die Idee und die rasche Umsetzung.
Leiberln gibt es nur in limitierter Auflage
Wer ein T-Shirt kaufen möchte, um damit den Hilfsverein zu unterstützen, sollte sich beeilen: Die limitierten Leiberln sind in der Bürgerservicestelle des Eisenstädter Rathauses erhältlich. Angeboten werden sie in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 25 Euro pro Stück. Der gesamte Erlös des Verkaufs kommt der Initiative „Eisenstadt hilft“ zugute.
