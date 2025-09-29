Wilder Empfang für Austrias Derby-Helden

Party-Stimmung in Wien-Favoriten. Nachdem die Wiener Austria den SK Rapid am Sonntag mit 3:1 in die Knie zwingen konnte und anschließend von Hütteldorf nach Favortien eskortiert wurde, ging am Verteilerkreis die Party ab – Feuerwerk und Pyro-Show inklusive ...
„Danke, Veilchen“, schrieb der Derby-Sieger auf seinen Social-Media-Kanälen. Dazu postete der Klub eine Bilder-Serie, die die ausgelassene Stimmung bei der Ankunft des Mannschaftsbusses im zehnten Wiener Gemeindebezirk zeigt.
„Veilchen“ bestens gelaunt
Während die Fans mit Pyrofackeln Spalier standen, ging scheinbar auch im Inneren des Fahrzeugs die Party ab. Jedenfalls lassen das Fotos des lauthals singenden Kapitäns Manfred Fischer und seinen Teamkollegen vermuten.
Ausgerechnet im 347. Wiener Derby hatten die „Veilchen“ dem grünen Erzrivalen dessen erste Bundesliga-Saisonniederlage zugefügt. Lee Tae-seok (24.) traf in der ersten Halbzeit zur Führung für die Gäste. Nachdem Claudy M‘Buyi (48.) kurz nach der Pause vom Elferpunkt ausgleichen konnte, waren es Abubakr Barry (49.) und Noah Botic (58.), die die Austria erneut jubeln ließen.
Kommentare
