Wilder Empfang für Austrias Derby-Helden

Ausgerechnet im 347. Wiener Derby hatten die „Veilchen“ dem grünen Erzrivalen dessen erste Bundesliga-Saisonniederlage zugefügt. Lee Tae-seok (24.) traf in der ersten Halbzeit zur Führung für die Gäste. Nachdem Claudy M‘Buyi (48.) kurz nach der Pause vom Elferpunkt ausgleichen konnte, waren es Abubakr Barry (49.) und Noah Botic (58.), die die Austria erneut jubeln ließen.