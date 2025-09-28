Ehepaar in letzter Sekunde aus Flammen gerettet

Acht Feuerwehren im Einsatz

Erst um 2.30 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Die letzten Glutnester wurden bis in die Morgenstunden gelöscht. Eingesetzt waren die Feuerwehren St. Michael, Güssing, Güttenbach, Neuberg, Pinkafeld, Schallendorf, Gamischdorf und Rauchwart. Außerdem Kräfte des Roten Kreuzes und der Polizei.

Die Brandursache ist derzeit unklar und wird von der Polizei untersucht.