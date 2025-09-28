Angst vor Massenpanik: Wiesnchef gibt Fehler zu

Kritik an Lautsprecherdurchsagen

Zahlreiche Gäste fühlten sich durch die Lautsprecherdurchsagen nicht gut informiert und gerieten in Panik: „Wir wurden fast zerdrückt, weil es so eng war“, berichtete eine Besucherin gegenüber der „Krone“. Die Polizei meinte zwar, es habe zu keiner Zeit eine ernsthafte Gefahr bestanden, die Erlebnisse der Besucher zeichnen dennoch ein beängstigendes Bild. „Es wurde nur gesagt, dass die Besucher das Gelände verlassen sollen, nicht weshalb“, so ein weiterer Wiesn-Gänger. Teenager erklärten gegenüber dem „Bayerischen Rundfunk“, sie dachten, „ein Massenmörder“ sei auf dem Gelände.