Drama an der Isar
Wiesn-Besucher rettet Seniorin (86) vor Ertrinken
Ein Wiesn-Besucher aus London hat eine 86 Jahre alte Frau vermutlich vor dem Ertrinken in der Isar in München gerettet. Die Seniorin habe laut Polizei wegen einer Sehbehinderung den Abhang in den Isarkanal nicht gesehen und sei hinabgestürzt. Im Wasser habe sie sich noch an einem Ast festhalten können.
Der junge Engländer, dessen Hotel in der Nähe sei, habe laut Polizei die Gefahr bemerkt. Er sei couragiert ins Wasser gesprungen und habe die Frau gesichert.
Aus Wasser gezogen
Gemeinsam mit der zeitnah eintreffenden Feuerwehr und der Polizei habe er sie aus dem Wasser gezogen. Die 86-Jährige kam in ein Krankenhaus.
Wiesn-Gelände wegen Überfüllung geschlossen
Unterdessen ist das Münchner Oktoberfest am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Zum Tischwechsel um 17 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, das nichts mehr vor und zurück ging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa.
Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. „Es waren einfach zu viele.“ Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht.
Inzwischen sei die Situation wieder entspannter. „Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest“, teilte die Polizei auf X mit.
