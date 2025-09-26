Schock auf der Wiesn
Oktoberfest: Toter Mann lag hinter Riesenrad
Tragischer Fund am Münchner Oktoberfest: Freitagmorgen wurde nach Angaben der Polizei München ein Mann leblos im Bereich hinter dem Riesenrad entdeckt. Es handelt sich bereits um den zweiten Todesfall auf dem weltweit größten Volksfest in diesem Jahr.
Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs. Ein Sprecher der Aicher Ambulanz (Rettungsdienst in München) berichtete, der Notruf sei um 6.13 Uhr eingegangen, vier Minuten später seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen.
Sie versuchten, den Mann zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen erlag er einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.
Der Kriminaldauerdienst der Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob eine Obduktion angeordnet wird, ist bislang offen.
Schon zweiter Todesfall
Bereits am ersten Festwochenende war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Eine 71-jährige Schaustellerin war in der Nähe eines Wohnwagens leblos aufgefunden worden. Auch damals gingen die Behörden von einem medizinischen Notfall aus.
