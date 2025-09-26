Oktoberfest: Toter Mann lag hinter Riesenrad

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs. Ein Sprecher der Aicher Ambulanz (Rettungsdienst in München) berichtete, der Notruf sei um 6.13 Uhr eingegangen, vier Minuten später seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen.