Schon vor einem Jahr starb Studentin in Istanbul

Fälle in Istanbul-Stadtteil häufen sich

Die Häufung der Fälle im Istanbuler Stadtteil Fatih alarmiert die Behörden. Denn am Donnerstag wurde ein neuer Todesfall eines deutschen Touristen bekannt. Der 35-jährige Deutsche, der für sein Logistikunternehmen am Montag zu einer Messe angereist war, wurde mit Atemnot und starkem Schwitzen ins Krankenhaus gebracht, berichteten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Er soll noch selbst den Notruf gewählt haben. Wenig später verstarb er im Spital. Die Todesursache steht noch nicht fest. Der Besitzer des Hotels, in dem der Geschäftsmann aus Deutschland gewesen war, berichtet derweil, das Gebiet sei vor etwa einem Jahr mit Pestiziden besprüht worden.