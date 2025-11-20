ÖHB-Frauen verpassen Sieg gegen Tschechien

Drei Tore Vorsprung verspielt

Die Österreicherinnen liefen zumeist einem knappen Rückstand hinterher, legten dann aber um die 45. Minute eine starke Phase hin und führten längere Zeit mit drei Toren Vorsprung. Im Finish drehten die ebenfalls für die WM qualifizierten Tschechinnen jedoch wieder einen Gang auf und schafften sieben Sekunden vor der Schlusssirene noch das 29:29.