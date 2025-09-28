Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?

Ist ihm zuzutrauen, dieses Ziel zu erreichen?

Erinnern wir uns: Viele haben einst einer FPÖ unter Kickl kaum mehr als 20 Prozent der Wählerstimmen zugetraut. Genau vor einem Jahr hat er bei den Nationalratswahlen schon fast 30 Prozent gewonnen, in Umfragen kommt er heute stets über 30, mitunter sogar auf über 35 Prozent.