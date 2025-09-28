Die neuen Projekte des „Mr. Message Control“

So habe er sich als PR-Berater selbstständig gemacht. Sein Hauptkunde: ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker. Den hatte er bisher auch in seiner angestellten Funktion als Kommunikationschef der ÖVP beraten. Allerdings will Fleischmann nun wohl auch sein Feld erweitern: „Er werde keine klassische Agentur betreiben, sondern auf ,High Level-Beratung‘ spezialisiert sein. Diesbezüglich werde er auch international tätig sein“, heißt es in der Aussendung weiter.