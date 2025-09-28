„Heute wollte sich jemand anderer wichtig machen“

GAK noch sieglos

Ferdinand Feldhofer sah viele hohe Bälle in den Strafraum seiner Grazer fliegen, die allesamt neutralisiert wurden. „Es war kein schönes Spiel für die neutralen Zuschauer, nicht einmal für mich. Aber wir haben den Kampf angenommen, das war positiv“, meinte der GAK-Trainer. Wie im Vorjahr – noch unter Gernot Messner – sind die Rotjacken in der Saison weiter sieglos. Damals dauerte die Serie zehn Runden an, ehe Messner gehen musste.